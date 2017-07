Una inoportunidad con final feliz

Los resultados demostraron palmariamente que la Junta General era una torpeza nacida en la mente de un bético que no supo medirse. La autoestima es una cualidad que, en sus dosis adecuadas, resulta beneficiosa, pero que cuando entra en sobreestima suele conducir al fracaso. Y eso le ha ocurrido al hijo de mi apreciado Juan Salas Tirado cuando en el mes de marzo le dio por opositar la presidencia del Real Betis Balompié.

No era aún su momento y, visto lo visto, hasta dudo de que ese momento adecuado llegue alguna vez a su vida. La derrota fue más estrepitosa de lo que se esperaba, pero como no hay mal que por bien no venga, el evento sirvió para aumentar el crédito de los actuales mandatarios del club. Junto a esto, la justamente considerada inoportuna convocatoria sirvió para que el dúo Haro&Catalán repescase a Lorenzo Serra y darle el viraje que pedía le gestión deportiva.

La demora en apelar a los servicios del balear demuestra una vez más el secundario papel de lo que algunos tildan del entorno. Y es que si por ese entorno hubiera sido, Serra llevaría en el Betis un lustro o así. Retomando lo del mal que por bien no venga, consideremos que esta asamblea de antier noche ha tenido su cara positiva en el retorno del mallorquín al club que le enamoró para siempre. De ese flechazo se cumplen veintitrés años, cuatro meses y un día, conque...

La asamblea dejó también datos anecdóticos como la sorprendente irrupción de Roberto Dale yéndose al Pleistoceno o el donde dije digo digo Diego de un asesor ilegitimado para algo que medio merezca la pena. Resumiendo que es gerundio, la junta nació inoportuna y creció entre descalificaciones y notas hilarantes para acabar reforzando a los muy vituperados inquilinos del puente de mando. Creo que ha tenido un final positivo, pero que nació inoportuna es indudable.