La línea de salida es la misma para los dos

Ningún equipo del mundo, ninguno, parte de favorito cuando enfrente está el Fútbol Club Barcelona, pero ¿cuántas finales ganó el Sevilla sin partir de favorito para ganarlas? He ahí la cuestión sobre lo que esta noche se libra en el debut del Metropolitano como escenario de una final de Copa. ¿O no nos acordamos de aquel repaso del Sevilla de Juande al Barça de Ronaldinho con recital de Antonio Puerta en el Luis II monegasco?

Fútbol es fútbol y el Sevilla ha hecho merecimientos sobrados en estos últimos lustros para saltar a la grama madrileña con crédito suficiente como para no salir de víctima propiciatoria. Ya sabemos, y no hay por qué darle demasiada importancia, que el curso del Sevilla está plagado de imperfecciones, pero lo que se dilucida esta noche es un capítulo más de una obra en la que el Sevilla ha salido habitualmente con nota, un lance en el que decide el K.O. y no la regularidad.

La Liga del Sevilla está siendo cortita con sifón, pero es que esta noche no se juega Liga sino Copa y en este tipo de sucesos ha dejado el equipo de Montella el pabellón por las nubes. Caído en Champions ante un rival omnímodo que fue incapaz de hacerle un solo gol, invicto en Anfield, Old Trafford y Allianz Arena más la guinda de haber ganado en Copa en el lugar de estos autos de hoy, ¿por qué puñetas ha de considerarse al Sevilla como el patito feo de esta final?

Ya sé que en el otro rincón estará Messi y que el argentino tiene especial predilección por los porteros sevillistas. Sin duda alguna, la presencia del mejor de todos los tiempos le quita el sueño al más encopetado, pero fútbol es fútbol y la final está ahí para dos que parten de la misma línea de salida. Ha llegado el Día D con el que borrar las imperfecciones ligueras y lustrar una temporada que de mediocre puede pasar a histórica, a otro curso histórico más de este Sevilla.