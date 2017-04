Las listas de Heredia

En el momento decisivo le falla el banquillo a la candidata del PSOE histórico a la secretaría general. Los Susana Boys no dan la talla. La arenga de Miguel Ángel Heredia a unos jóvenes militantes ha sido la última evidencia. La primera se produjo en septiembre, cuando empezó la operación derribo de Pedro Sánchez: llegó a la calle Ferraz una joven que afirmaba ser la única autoridad del partido. Verónica Pérez, secretaria provincial del PSOE de Sevilla y presidenta del Comité Federal, hizo el ridículo. A los dos les ha pasado lo mismo, han querido darse importancia, pero les ha faltado peso, solidez.

El Mundo ha publicado una grabación que causa rubor, realizada en noviembre al secretario provincial de Málaga y número dos del grupo socialista en el Congreso. La soflama de Heredia a los jóvenes en Cortes de la Frontera es una lista de despropósitos: "Pablo Manuel Iglesias es el enemigo; es peor que malo, nos odia. Hay que disolver el PSC. El grupo socialista en el Congreso es endiablado. Margarita Robles es una hijaputa. Los autónomos son de derechas, como la Guardia Civil y la Policía. Toxo me llamó para contarme el acuerdo de Pedro Sánchez con los independentistas". El líder de Comisiones, indignado, ha informado que ni conoce a Heredia, ni tiene su teléfono, ni le ha llamado nunca. El infortunado jefecito del PSOE malagueño se ha disculpado, ha corregido y se ha flagelado. Su jefa prescindió de él en su primer mitin de campaña en Málaga.

Llueve sobre mojado. Esta no es la primera lista de Heredia. En el verano de 2012 se supo de otra, con los 148 puestos de libre disposición que había en las delegaciones de la Junta en Málaga: secretarios generales, jefes de servicio, gerentes, directores, coordinadores… El informe incluía los nombres de las personas que ocupaban los puestos. Se precisaba si eran o no del partido y si eran o no de fiar. El dossier de nueve folios se completaba con una lista de 24 personas a colocar en esa coyuntura.

La misma semana de su penosa actuación en Cortes, Heredia tuvo otro resbalón. En un Pleno del Congreso dijo que tenía un vídeo en el que se veía a Gabriel Rufián y otras cuatro personas bajar de un coche oficial en la Estación de Atocha. Cuando le enseñó las imágenes en privado y el diputado de Esquerra le dijo que no era él, le contestó que lo sabía, pero que "donde las dan las toman". Del vídeo nunca más se supo.

Los Susana Boys no dan la talla. Aquí en Andalucía ya se sabía, pero ahora se han enterado en toda España.