Aunque llegue Helenio Herrera redivivo

Decíamos ayer algo que hemos repetido hasta la saciedad y es que aunque rectificar sea de sabios, más sabiduría muestra quien no se ve obligado a rectificar con la frecuencia que se rectifica en este Betis. Rectificaciones que curiosamente suelen desembocar en un empeoramiento de la situación, de ahí que convenga realizar un ejercicio de autocrítica a fin de enderezar la errática trayectoria que el club lleva desde que se fue Serra.

Se me puede contestar que la última campaña del balear no fue buena y que hasta se coqueteó con el descenso, pero para entonces ya era imposible el éxito por la sencilla razón de que el mandamás ni siquiera lo recibía. Quiero decir que la situación actual no es exclusiva de hogaño, sino que va para 11 añitos, justo lo que lleva el Sevilla de éxitos, el tiempo en que las cosas no funcionan en el Betis y que la última campaña digna fue como la excepción que confirma la regla.

O sea que el dúo Haro&Catalán no tiene la patente negativa en este Betis de tanta raigambre y seguimiento. Sí tienen la exclusividad en el apartado de negársele el pan y la sal, pues hasta se duda de la bondad que encierra dejar el estadio mínimamente presentable con el cerramiento de la tribuna Sur. No he tratado apenas a ambos dirigentes y no me une a ellos absolutamente nada, pero el tiroteo a que son sometidos ni lo he conocido ni creo que tenga parangón posible.

Lo último es afearle la dureza de sus declaraciones tras la vergüenza de Leganés, Le-ga-nés. Hay quien dice que han sentado muy mal en el vestuario, pues nada, oblíguenle a pedirle perdón a los dignísimos inquilinos de un vestuario que tan bien defienden al club que les paga. Ahora han de buscar entrenador y yo estoy en mi derecho de afirmar que ya puede venir Helenio Herrera redivivo que, en este emponzoñado clima, le pasará lo mismo que le pasó a Poyet y luego a Víctor.