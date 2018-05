De un mano a mano muy prometedor

Tras la cita diaria en los tendidos maestrantes reaparece ese invento de José Enrique Moreno que es el mano a mano entre un torero y un personaje de fuste. En este lunes, ya de preparativos rocieros, vuelve dicho evento y podemos columbrar que la cosa promete. Un torero de bastante tirón popular y cierto desparpajo en su palabra y un científico metido a político por esos vaivenes que la vida se trae entre costuras. Debatirán un torero tan de actualidad como Manuel Escribano y Antonio Ramírez de Arellano, catedrático de Física, ex rector y hogaño consejero de Economía y Conocimiento. Y como conocimiento del sector taurino no le falta al consejero, ni al torero reflejos y palabra, convencido estoy de que no saldrá defraudada la audiencia. El toreo está muy faltito de actos como éste y bienvenido sea después del chaparrón de festejos que forman el meollo de la Feria.