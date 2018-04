La media docena, en la casa de dos sevillistas

Cuando dos arquitectos sevillanos llamados Antonio Cruz y Antonio Ortiz, de filias sevillistas, diseñaron el espectacular Wanda Metropolitano, seguramente no podían imaginar que el equipo por el que habían torcido desde pequeños, sin ser locos por el fútbol, iba a ser el primero en disputar una gran final en el recinto que ellos pergeñaron. Pero sí, el fútbol tiene estas cosas y el Sevilla tendrá el honor, compartido con el Barcelona, de bautizar a la casa del Atlético en una cita de tantísimo calado.

No será en junio, tampoco en mayo, tendrá lugar en abril y la casualidad quiso que en el epílogo de la Feria tengan que irse hasta Madrid casi 25.000 sevillanos para tratar de continuar con la fiesta en la capital de todos los reinos de España. Porque se trata de eso, de pelear por prolongar ese estado mágico, casi onírico, que se vive una semana al año en el albero de Los Remedios. En el fútbol, según el Sevilla, no existe ninguna otra alternativa que no sea pelear sin rendirse jamás por acumular éxitos a su ya brillantísimo historial.

Porque no hay más que recorrer el pasillo que da acceso al antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán para entender lo que significa ganar copas, una detrás de otra, como consecuencia de haber disputado 16 finales, 17 con la que nos ocupa, a lo largo de este siglo XXI que aún está en sus albores. Pero al Sevilla no le basta con estar presentes en ellas, lo que ya es una fiesta en sí mismo, siempre pelea por ser el protagonista último, por ser quien recibe la Copa de la autoridad encargada de entregarla, en este caso el rey Felipe VI, y ni siquiera la presencia de otro rey en el rival, Messi, sirve para mitigar ese deseo. Que así sea y que se alcance la media docena de Copas...