El mensaje real o no hay peor sordo...

Escuchando la modélica lección de democracia que emitía el Rey por la pequeña pantalla llegué a la conclusión de que como no hay peor sordo que el que no quiere oír, aquello servía para poco. Desde el punto y hora en que la televisión catalana que pagamos todos los españoles se permite no emitir el mensaje real, pues apaga y vámonos. Ya sé que el ciudadano está en su derecho de ser republicano y de que lo monárquico le repatee, pero es de obligado cumplimiento jugar el partido con las reglas en vigor. Y en el mensaje de Felipe VI se hizo especial hincapié a la necesidad de conservar la unión para que las aguas no vuelvan a salirse de cauce. También hizo hincapié en la necesidad de acabar con esa corrupción que tanto ha dañado la democracia española y por ahí hubiera sido conveniente que se supiera en Cataluña para que la próxima vez no voten a delincuentes.