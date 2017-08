No más mentiras

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia ha denunciado la "brutal ola de islamofobia" que recorre España, animando a "decir claramente que son terroristas y no musulmanes, igual que decimos con ETA que son terroristas y no vascos". Exagera o miente en lo primero: afortunadamente no existe esa "brutal ola de islamofobia", pese a los muchos atentados perpetrados por islamistas que sacuden Europa y todo el mundo, desde Barcelona a Finlandia, donde este viernes un yihadista asesinó a dos personas e hirió a seis, pasando por Burkina Faso, donde los terroristas asesinaron a 18 personas el pasado lunes, o Nigeria, donde tres suicidas de Boko Haram asesinaron el pasado martes a 30 personas. Los españoles están demostrando una gran madurez democrática, siendo mínimos los incidentes islamófobos. Y la extrema derecha xenófoba no tiene presencia política.

En lo segundo disparata, miente y manipula. ¿Cómo que "son terroristas y no musulmanes, igual que decimos con ETA que son terroristas y no vascos"? Son terroristas islamistas y por lo tanto musulmanes (no se dejen manipular: según la RAE un islamista es un musulmán integrista), como los etarras eran terroristas y vascos. Los islamistas son musulmanes fanáticos que asesinan invocando la yihad (guerra santa), y los vascos terroristas que asesinaban invocando la independencia de su ficticia nación. Es ofensivo y toscamente manipulador, aunque cobardemente cómodo, negar la adscripción religiosa, ideológica o territorial a los terroristas islámicos o vascos. ¿O va a resultar que los asesinos de Barcelona no son islamistas y que Txikierdi, Troitiño, Kubati o Juan José Zubieta no son vascos independentistas?

Recuerdo lo que escribía Antonio Elorza el pasado 4 de junio en El País: "El terrorismo, entendido como instrumento para aplastar a los enemigos de Alá, que son los de los creyentes, se convierte en pieza capital de la estrategia, según la aleya 8.60 del Corán. Un islam de tolerancia no puede ser construido sin afrontar esa dimensión de la doctrina, renunciando a las habituales cortinas de humo según las cuales todo sería paz y benevolencia… En la actualidad la difusión en Europa de la mentalidad yihadista/terrorista es un hecho consumado. Pase lo que pase en Mosul y Raqqa. Tampoco sirve de nada el masoquismo: la cultura europea no es madre de la yihad". Lo suscribo.