El mérito de salir vivo de Anfield

Acabó el Sevilla en el área del Liverpool buscando la victoria y a fe que pudo conseguirla de haber tenido mejor puntería Muriel cuando el árbitro miraba el crono de reojo. Hubiera sido el colofón inesperado de una pelea muy desigual y en la que el Sevilla se vio acompañado de su habitual buena estrella. Y es que fueron muchas las minas que el Liverpool plantó en ese campo minado que suele ser Anfield y muchas las que el Sevilla sorteó.

Instaló Berizzo a su tropa con un centro de campo que en apariencia parecía muy sólido y en el que se combinaba la resta de Pizarro con la creatividad de Banega y la polivalencia de N'Zonzi. Para más abundamiento, Ben Yedder se encontró un regalo de la zaga inglesa cuando ni se había arrancado a sudar. Miel sobre hojuelas pensábamos, pero no fue así. El Sevilla fue empequeñeciéndose al mismo compás que el rival se agigantaba y aunque Rico no pasaba apuros se veía venir lo peor.

Y lo peor llegó en una magnífica ruptura en ataque de Alberto Moreno para que Firmino la empujase dentro. El Liverpool era una fuerza desatada por los costados, pues si el ex sevillista podía con Navas y con Mercado, Salah la liaba con frecuencia a estribor. Y el gol inglés de Salah en colaboración con Kjaer llevaba justicia al electrónico. Y todo pudo ser malamente definitivo si Firmino no yerra un penalti y Rico no evita que Moreno en mano a mano magnífico haga el tercero.

Tras el descanso, más de lo mismo, pero ya el Sevilla va desperezándose para hacer mucho más que en la primera parte. Con Sarabia hay más éxitos en los balones divididos y como quien tiene el duro es quien puede cambiarlo y el Sevilla tiene a varios que lo poseen, pues gol de Correa en acierto de Muriel para que el propio colombiano pueda hacer el tercero. Hubiera sido injusto, pero el fútbol es así y el Sevilla supo contra corriente salir vivo de Anfield, lo que tiene mucho mérito.