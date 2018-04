La misión es continuar pedaleando

Aventurábamos dificultosa la misión de llegar a la séptima victoria consecutiva, pero luego pasó que el Betis a punto estuvo de conseguirla. Empresa complicada por cuanto el Metropolitano aún no fue tomado en Liga, pero este Betis que Setién ha ido montando con precisión de relojero demostró que está capacitado para grandes logros. Todo, a base de empaque, autoridad, enjundia y una fe ilimitada en su filosofía.

La imagen de equipo grande que el Betis venía dando en esta segunda vuelta quedó rubricada en el partidazo del domingo. Sólo faltó que Javi García redondease su partido anotando alguna de las dos ocasiones que tuvo. Por lo demás, una imagen que da mucho pie al optimismo y que está logrando que el bético recobre las ganas de vivir. Adueñarse de la pelota como se adueñó el Betis en un escenario tan a contraestilo y frente a una tropa como la del Cholo no es fácil.

Europa está dejando de ser un sueño para ir convirtiéndose, partido a partido, en una hermosa realidad. Con las rotaciones precisas, sin abusar, Setién está manteniendo fresca a su gente. Juegue el que juegue, el que sale parece enchufado a la causa y las ausencias apenas se dejan notar. Para mejor solaz, que la enorme preocupación surgida tras la sorprendente operación del portero titular no sólo se haya sofocado, sino que en su ausencia no ha recibido el Betis un solo gol.

Disfrutar el momento y apretar los dientes es la cuestión. Pasarlo bien con lo que está pasando y no bajar la guardia para que el futuro a corto plazo sea aún más bonancible. En una plaza tan complicada como la del Metropolitano, el equipo no sólo dio la talla con creces sino que está dándole solidez al proyecto común que anida en el Betis, por siempre Real Betis Balompié, desde la utillería a la cúpula. Y ahora, a seguir pedaleando para no caerse de esta gratificante bicicleta.