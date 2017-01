No es el mismo, es peor

Fui el primero en ser elegido por las bases", dijo Sánchez en el feudo del socialismo antisusanista de Dos Hermanas. Pues mire usted, es una excelente razón para que las bases no elijan directamente a los líderes porque ha sido usted el peor secretario general que ha tenido el PSOE y el peor presidente socialista de nuestra historia democrática. Hasta el extremo de hacer parecer inteligente a Zapatero. Hay que estar pagado de sí mismo para presentarse como la gran esperanza guapa del PSOE tras haberle ofrecido a su partido por dos veces los peores resultados electorales de su historia y haberlo dejado dividido. ¿Éstos son sus avales, señor Sánchez? Crecido por la entregada, enfervorecida y entusiasta puesta en escena organizada por Toscano, el que se fue por la puerta de atrás anunció que vuelve, el que perdió dice que va a ganar, el que desunió dice que va a unir y el de la urna tras la mampara de Ferraz en el vergonzoso Comité Federal del uno de octubre dice que va a dar una lección de democracia en las primarias: "Compañeros, compañeras, la militancia va a tener su candidatura…. Será un honor liderar vuestro proyecto político. Seré candidato a la Secretaría General… En junio recuperaremos el Partido Socialista". Y como no puede controlar el tic de guiñarle el ojo a Podemos -ignorando (o haciendo como que ignora) hasta qué punto le humillaron a él y a su partido- añadió que, además de al PSOE, su proyecto es unir a la izquierda. Como la una como a su partido tenemos Rajoy para rato.

"Tengo más experiencia y más ganas que nunca, no soy el mismo que hace tres años". Experiencia de derrota y ganas de desunir. En cuanto a lo de no ser el mismo puede que tenga razón: parece peor. Sólo El Padrino ha tenido una segunda parte que supere a la primera. Ésta es otra película, aunque también abunde en venganzas, deslealtades y ajustes de cuentas, y su segunda parte amenaza ser, por difícil que sea imaginarlo, mucho peor que la primera en el improbable pero no imposible caso de que Sánchez gane las primarias y, tras ello, las próximas elecciones. Ya sé que esto es ciencia ficción política pesimista, pero lo peor puede pasar siempre.

López y Sánchez, de momento, representan una mala y una peor opción para un partido clave en la estabilidad de la democracia española. Lo que suceda en el PSOE nos afectará a todos. Por eso no es una polémica interna, sino un problema nacional.