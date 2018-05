Una noche de Reyes como punto de inflexión

Nunca me expliqué por qué un equipo que jugaba como jugaba era tan vulnerable. Con la pelota en su poder durante casi tres cuartas partes del juego no parecía lógico que necesitase marcar cuatro goles para empatar en Anoeta o que encajase media docena en casa ante el Valencia por muy bien que hubiese enderezado al Valencia Marcelino. Cuestiones de difícil explicación y que pusieron a Setién en la cuerda floja del aficionado.

Digo en la cuerda floja del aficionado y de gran parte de la crítica, acostumbrada a echarle la culpa al entrenador cuando la cosa no acaba de funcionar. Además, el Sevilla de Berizzo acompañaba su mediocre juego con unos resultados formidables y eso redundaba en lo que redunda siempre, en que el de la otra acera no sea feliz. Y llegó el día en que el Betis tocó fondo, que fue en Las Palmas, lugar en el que llegó a parecer que el equipo no estaba con el entrenador.

Además se lesionaba el referente en ataque, el paraguayo Sanabria, para larga duración. Todo parecía irse al garete cuando llegó la gran noche de Reyes y ahí estuvo el punto de inflexión para una segunda vuelta memorable y en la que ya los resultados sí estuvieron acordes con el juego. Con defensa de cuatro o de cinco, que las dos fórmulas usó el Betis, ya no era vulnerable, la ausencia de Feddal se subsanaba con el gran fichaje de Bartra y todo fue salir de boca hasta el final.

Ahora, cuando las vísperas galopan hasta que el telón se arríe en Leganés, Setién, el gran hacedor, hace balance y hasta perdona a los que dudaron de su capacidad para dirigir al por siempre Real Betis Balompié. Aún hay quien le recuerda la nefasta noche copera, pero abundan los que no se olvidan de cómo se disfrutó a partir de una noche de Reyes inolvidable. Ahí empezó todo, o casi todo, que bien está lo que bien acaba y hay que ver lo bien que acabó todo para el Betis.