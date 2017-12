Por qué esta noche es buena

Un niño de muy pocos años ha pedido en su carta a los Reyes Magos que su abuelo vuelva un día de estas navidades, un solo día, para pasarlo con él. Aun tan pequeño, sabe lo esencial: que el abuelo a quien perdió este año, vive. Lo sabe aunque le duela su ausencia y no pueda comprenderla, aunque su edad no le permita conocer todavía el más hermoso misterio de su religión, la comunión de los santos que une las almas de los vivos con las de quienes ya gozan de la presencia divina.

Pero no importa. Toda su formación cristiana consistirá en dar forma de palabras a lo que él ya siente y sabe. La vida del cristiano es un largo viaje para recuperar la certeza de este niño. El que nació esta noche lo dijo: "Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos". Y con ello no invitaba al infantilismo, sino a su contrario: a esa íntima certeza y serena madurez capaz de afrontar las peores realidades sin ser espiritualmente destruido por ellas. Es la Santa Simplicidad, hija de la Gracia, hermana de la Sabiduría y madre de la Justicia de San Francisco de Asís. Es el "solo Dios basta" de Santa Teresa. Es el "entender no entendiendo" de San Juan de la Cruz. La conquista y el logro más difícil de una vida. El camino más complicado y largo para llegar a lo más simple y próximo al corazón.

Esta noche y mañana todos recordaremos a quienes ya no se sientan a la mesa. Habrá incluso quien ni mesa tenga y pase la noche solo, acostándose temprano para no oír la algarabía de la felicidad que ahonda su soledad y su tristeza. Pero lo que se conmemora -mejor: aquel a quien se conmemora- autoriza a derramar lágrimas buenas por ellos e invita a ser generosos. En nuestras más felices Navidades infantiles había huecos en la mesa que nosotros no percibíamos, pero pesaban sobre los corazones de quienes se tragaban sus lágrimas para no empañar nuestra alegría. ¿Por qué se humedecían siempre los ojos de la abuela esta noche y todos la abrazaban, y la besaban, y la animaban con una copita de aguardiente o de sidra champán El Gaitero, que no estaba la cosa para champanes? Dickens lo escribió en Lo que significa la Navidad conforme nos hacemos mayores: en nombre de Aquel cuyo nacimiento nos reúne no cerremos la puerta a quienes regresan esta noche con más fuerza que nunca para estar entre nosotros. Lo triste no es llorar por quienes ya no están, sino que nadie llore por ellos.