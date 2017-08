Ante una noche de material sensible

Monchi con Sampaoli en el palco, Jesús Navas nuevamente de blanco, presentación del equipo y Antonio Puerta en la memoria, demasiadas cuerdas para un violín las que sonarán esta noche en Nervión. Van a cumplirse diez años de que Antonio se desplomase junto al fondo sur del Sánchez Pizjuán. Era un partido con el Getafe y será en Getafe donde el Sevilla juegue un día antes de que se cumpla el decenio de aquella infausta noche.

El Sevilla ha sabido engrandecerse a base de títulos, pero con el paralelismo de recordar su pasado dándole lustre al recuerdo de cuantos le dieron brillo a él. Cuestión de correspondencia y así como creó los dorsales de leyenda tiene a bien recordar cada agosto a aquel chaval que cayó con las botas puestas en una trágica repetición de lo ocurrido en Pasarón una tarde típicamente galaica de enero de 1973. Sí, aquella atardecida en que Pedro Berruezo se murió vestido de futbolista.

No me canso de alabarle al Sevilla su política de reconocimientos y de memoriales. Esta noche cuenta, además de por su contenido emocional, con el tremendo atractivo de ver al nuevo Sevilla, a ese Sevilla que se recompone anualmente para hacer camino al andar. Continuando con su proceso de renovación argentinizada resulta lógico ver al seleccionador criollo en el palco, pero lo que no parece tan normal es ver a Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi en el siglo, en la otra orilla.

Vislumbro una noche llena de sensaciones emotivas, pero eso será hasta el momento que el juez ordene zafarrancho de combate. Como subcampeón de la Serie A, el equipo capitolino se metió en Champions directamente, sin esa aduana previa que tanto le exige a la programación de la temporada. Se trata de un duelo entre un equipo de Champions y otro que lo será si los turcos no originan un tsunami. Noche emotiva en Nervión con muchas cuerdas para un solo violín.