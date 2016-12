En la noche de todas las noches

Tras el enésimo fiasco sufrido a cuenta de la Lotería navideña llega la gran noche. Digamos que la noche de todas las noches, la que en el nombre lleva su significado, la Nochebuena. ¿Alguna noche mejor que la de la venida de Dios al mundo? Noche en la que el único punto negro lo encontramos en el desencuentro de las ausencias, en ese sillón que ya no está física pero sí espiritualmente vacío desde hace años. Es la noche en que no suele fallar ese quórum que tanto se echa de menos a lo largo de cuantas noches componen el año. Nochebuena también como repaso al arcano con especial hincapié en una infancia en casa de los abuelos con un escenario repleto de primos. En fin, ¿qué le voy a decir a usted que usted no sepa? Queda ir contando las horas que faltan y recordar horas de muy atrás para concluir en que a ver quién discute que ésta es la noche de todas las noches.