Una noticia que palia la tristeza

Grandísima noticia, buenísima nueva que Andrés Iniesta no descarte seguir en la selección española tras el Mundial. Sé que resulta prematuro tal tipo de augurios, pero el hecho de que no prevea darle un portazo al equipo nacional ya es para congratularse. Lo ha dicho tras recibir la más alta condecoración que otorga el deporte español y sin duda alguna es una noticia que palia en parte, sólo en parte, que le haya dicho adiós a LaLiga.

Dicen las lenguas más antiguas que el carisma de Iniesta en el total del territorio hispano tuvo un antecedente en Telmo Zarra, el legendario ariete del Atlético de Bilbao. Con aquel gol de Zarra a Williams en Maracaná, la España más negra empezó a ver las cosas con un optimismo que parecía estar negado para los restos. Y, claro, aquel gol que derrotaba a la Pérfida Albion, Inglaterra para los no iniciados en el lenguaje imperial de la época, fue la visa para el cariño al de Munguía.

Nadie como Zarra lograba que los públicos más dispares coincidiesen en el afecto y eso lo ha heredado Andrés Iniesta. Sale de todos los campos en loor de multitud a excepción de San Mamés, esa Catedral tan elogiada por una deportividad no considerada así por todos. Dicen que una vez provocó la expulsión de un racial león, aunque hay quien osa afirmar que la verdadera razón de la inquina que le profesan en dicho recinto data del chutazo que nos dio el Mundial en Sudáfrica.

Y el anuncio de su marcha no sólo sembró de tristeza al Barça y su zona de influencia, sino a toda una afición que se bebe los vientos por este manchego. Vamos a ver qué nos depara el Mundial y cuál será la aportación de Iniesta en los campos de todas las Rusias, pero hemos de insistir en que el solo anuncio de que para él la selección no tendrá su final en este Campeonato del Mundo alivia bastante. Es una gran noticia, pero qué pena que no sigamos disfrutándolo cada domingo.