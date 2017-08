Su numerosa y fiel clientela espera ilusionada

Veinticinco de agosto del año de gracia de 2017; o sea, hoy. Bueno, pues hoy es un día especial para el Betis, por siempre y para siempre Real Betis Balompié. Hoy es el estreno de la Liga, una Liga más, en ese viejo Stadium de la Exposición que se abre con sus nuevas galas para que su propietario, también muy remozado, arranque su Liga como local después de la imagen opaca que dio el domingo en el escaparate barcelonista.

Como resumen del estreno liguero en Barcelona nos preguntábamos ¿a qué juega el Betis? Pregunta asaz inquietante por el peligro que encerraría en caso de continuar la producción bética en el Camp Nou, tan rala y ramplona. Hoy debería ser otra cosa, ya que no es el Barça quien va a estar delante, pero que nadie dude de que el Celta está más que capacitado para que al Betis le duela la cabeza. Además llega herido por la afrenta que le supuso perder como perdió ante la Real.

El equipo de Juan Carlos Unzué, otro que bebe de la fuente que mana de la Masía, me gustó bastante el otro día ante los donostiarras. Se basó en el buen trato a la pelota y en la efectividad del compañero en ataque de Iago Aspas, un joven charrúa llamado Maxi Gómez que convirtió en gol dos balones que él halló perdidos por donde nadie los buscaba. Lo curioso es que el chico fue despedido entre ovaciones cuando el Celta aún ganaba, antes del tsunami que surgió al final.

...y el Betis. ¿Podrá ya alinear Setién lo que tiene en mente? No parece que eso sea posible aún, pero debe el equipo hacerle caso cuando habla de saber gestionar la ilusión de forma que no derive a una presión mal entendida. Debuta el Betis ante su ingente masa social y lo hace en un estadio magnífico y a una hora ideal para eludir el terrorífico estado de los termómetros. El Celta llega herido y el Betis aguarda con la obligación de no defraudar a su fiel y numerosa clientela.