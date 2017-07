El oportunista Sánchez

El 29 de mayo Sánchez llamó a Rajoy para decirle que el PSOE estará en la defensa de la legalidad y de la Constitución y, por tanto, en contra de lo que calificó de "referéndum ilegal". Pero como del dicho al hecho va mucho trecho, poco tiempo ha necesitado para hacer declaraciones que no se corresponden con lo dicho. En menos tiempo, ha declarado que España es una nación de naciones, siendo Cataluña y País Vasco naciones singulares y declara que se propone acometer la necesaria reforma de la Constitución, para que esto sea la legalidad vigente. Mientras que no lo sea y por esa singularidad, en Cataluña dice que hay que invertir un 70% más en infraestructuras que lo previsto en los PGE; quiere también eliminar provincias y crear en Cataluña un Consejo de Justicia y volver al Estatuto del 2006, aquel que Zapatero prometió a los catalanes que se aprobaría como viniere y que hoy está declarado anticonstitucional, en parte. Propone también una quita de la deuda en Cataluña, así que va de ocurrencia en ocurrencia, respaldado por Cristina Narbona, presidenta del PSOE, que afirma que la Constitución ampara la asimetría entre territorios. No se olvida de que los militantes del PSC le votaron para la Secretaría General, con un porcentaje de más del 80%, insólito, si se compara con el que nuestra presidenta andaluza obtuvo aquí (poco más del 60%).

Cambia de mensaje con prontitud y frecuencia. Así, en su reunión con Pablo Iglesias le ofrece una agenda de "superación de la situación actual", a rellenar en una mesa de coordinación parlamentaria, que en principio comprendía el problema catalán, que se excluye cuando su portavoz en el Congreso no se muestra de acuerdo con el derecho a decidir que pretendía Podemos incluir en la agenda y vuelve a que la soberanía es única, quizás conscientes de que la reforma de la Constitución necesita el acuerdo del PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, y de C's. Lo que le ofrece a Iglesias es un pacto de previo gobierno en el que estudiarán conjuntamente iniciativas parlamentarias respecto del aumento salarial, programas para parados de larga duración, renta mínima, etc. lo que llaman "agenda social".

Tendría que reflexionar Sánchez sobre dos extremos: el primero, que lo que se propone Iglesias es el sorpasso que pretendió en Andalucía el comunista Anguita y, segundo, que si Iglesias tuvo en su mano hacerlo presidente del Gobierno en el debate de investidura y no lo hizo, por qué lo va a hacer ahora. Lo que está muy claro es que los independentistas sólo se conformarán con la independencia.