La parte alta de la tabla no se da tregua

Jornada de presumible incidencia a la hora de los balances. Como datos muy significativos, la remontada tirando de épica del Atleti sobre el Celta, cómo el Sevilla rentabilizó su fondo de armario en Las Palmas o cómo esbozó el Sporting que puede traspasarle su doloroso rol al Leganés. Dio mucho de sí la tercera jornada de la segunda vuelta con el añadido de que en la zona alta únicamente falló el Villarreal ante un perjudicado Málaga.

No pierde comba el Sevilla tras el uno de seis de las dos últimas jornadas. Basado en un muy acertado Sergio Rico le permitió llegar indemne hasta el último tramo, hasta que Sampaoli tiró de fondo de armario para dar el tiro de gracia a un equipo que nunca había perdido de local. Un equipo que utilizaba sus carísimos refuerzos invernales para pegarse el batacazo cuando ya no daba tiempo para nada que no fuese irse a la caseta lamiéndose las heridas.

Ganó el Sevilla mediante un golpe de efecto de esos que tanto gustan a los entrenadores. Metió al final a Iborra, Correa y Jovetic para que el gol llegase de una dejada aérea del primero con gol del segundo, pero es que el tercer hombre pudo rematar la faena en un jugadón para el recuerdo. Y es lo que tiene poseer un fondo de armario como el que almacenó Monchi para bien de un equipo que sueña con ese viejo sueño que es la Liga, ese preciado objeto de deseo tan deseado.

También dejó la jornada un capítulo doloroso en forma de lesiones tan dañinas para la vista como graves. Jornada que sirve de vísperas para el retorno de la Champions con dos platos fortísimos en París y en Madrid. Vuelve hoy a escena la gran competición interclubes con un PSG-Barça que mantiene el interés a pesar de lo repetitivo que resulta, por la de veces que se ha dado en los últimos tiempos para que mañana revolotee la sombra de Maradona sobre el Madrid-Nápoles.