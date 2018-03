Qué peligro en el Lunes de Resaca

Resaca, Lunes de Resaca, pero no aquel de Feria con los pedrajas del Toruño yendo al caballo desde los medios, no. Resaca de Pregón y reacciones para todos los gustos, muchas al sevillano modo ojaneta, otras con elogios que más parecen dardos a algún antecesor... Lo de siempre en esta Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica, Invicta y Mariana Ciudad de Sevilla. La Resaca de Pregón tiene mucho peligro con su sinfín de recovecos interesados. El pregón que emitió José Ignacio del Rey en su insistente búsqueda de Dios a través de nuestra Semana Santa me gustó sin romperme la camisa, pero me enardeció con su defensa encendida de esa Madrugada que se nos va de las manos. "¡Sevillanos, la Madrugá está en peligro. No dejemos que nadie nos la quite. Tomemos las calles. Que no falte nadie!" Memorable arenga, propia de balcón del Ayuntamiento de Móstoles.