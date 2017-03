Qué peligro el de la copa navideña

Archisabido es que al amigo se le da el culo, al enemigo por el culo y al indiferente la legalidad vigente. La cosa es castigar según quien sea el pecador y el pecador en este caso no sabía lo que vale un peine en aquel malhadado día de copa navideña y pajarillas desbocadas. No sé si con ánimo jocoso o llevado por la rijosidad que tanto suele aflorar en días de vino y rosas, al hombre se le fue la pinza y he ahí que es amenazado con que la Justicia caiga sobre sobre él con todo su peso. Le van a aplicar la reglamentación vigente en un tiempo de etarras por la calle o de familias de corruptos campando a sus anchas porque tienen al Estado cogido por los huevos. A ese empresario que simuló besar a la líder podemita un día de copa navideña va a caerle la mundial por imbécil, por no saber con quién se jugaba los cuartos y por desconocimiento supino de en qué tiempo vive, vivimos.