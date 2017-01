Una pena que sólo hable en Madrid

Resulta decepcionante que Jorge Sampaoli sólo hable en Sevilla cuando lo dice el reglamento, léase la rueda de prensa de vísperas y a la que está obligado después del partido. Sería muy enriquecedor que el entrenador del Sevilla se abriera para los medios sevillanos de la misma manera que se abre para los de Madrid, especialmente los audiovisuales. Y es que me dejó tan buen sabor de boca su diálogo con Valdano...

Todo lo que dijera tendría repercusión, pero el hombre no le da bola a los tribuletes locales, seguramente por no distraerse, ya que tendría que dar número a la larga cola que esperaría turno. Bilardo, su enemigo íntimo, tenía otra rareza y era la de no acudir a la rueda de prensa pospartido. Sí accedía al boca a boca en privado mientras nos emitían la tarjeta de embarque. "Si la Federación no me obliga, a qué ir", explicaba el entrañable Narigón a quien le inquiría.

Sampaoli es un tipo muy peculiar y los que le conocen dicen que no dándole bola a nadie es como esconde una timidez enfermiza. Y eso que nos perdemos, ya que no sólo de ruedas de prensa vive el periodista. Disfruté tanto viendo la entrevista televisiva que le concedió a su tocayo, compatriota y admirado Jorge Valdano que me hago idea del juego que podrían dar en periódicos y radios de Sevilla las palabras del entrenador del Sevilla pormenorizando su día a día en el Sevilla.

Es el hombre de moda en el fútbol español y puede romper en suceso desmesurado como el Sevilla no levante el pie del acelerador. Cuentan y no acaban los que conviven con él cómo el fútbol es lo único que motoriza su vida, cuáles son sus manías, cómo lucha por blindar al futbolista de los elementos exógenos, tan numerosos y nocivos como son, y es una delicia enterarse de todo eso. Claro que la delicia se multiplicaría si accediera a abrirse aquí, aunque sólo fuese un poquito.