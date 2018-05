Si me pierdo me hallará por Triana

Cuando el sol vaya retirándose tras la cornisa, la carreta de plata estará ante el gitano que expira en el Patrocinio. A partir de ahí, Triana en su salsa, una vez más con sus ropajes de pueblo inigualable para otro de sus días grandes. Vuelve Triana a Triana y Triana engalana sus balcones y sus calles huelen a romero para recibir a sus romeros. Si Triana bien vale una misa, o varias en cualquier momento de la vida, en esta atardecida primaveral se hace de obligado cumplimiento escucharla por Castilla, San Jorge, el Altozano o San Jacinto. Y en esa sucursal indudable del paraíso terrenal se producirán reencuentros entrañables, emotivos, inesperados y mayormente tácitos de un año para otro. Esta noche hay que morir en Triana y, desde luego, no cabe la menor duda de que si, por cualquier circunstancia, se me echa de menos, no pierda el tiempo y búsqueme por Triana.