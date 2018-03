Era posible soñar despierto en Old Trafford

Decíamos ayer que la cita de Old Trafford era una misión posible para el Sevilla y no sólo fue así, sino que dejó constancia de la insultante superioridad que ha mostrado en el total de la eliminatoria. Decíamos que el Teatro de los Sueños no tenía por qué ser una pared sin escalas para la tropa de Montella y no sólo fue así, sino que acabó convirtiéndose en una autopista diáfana para el mejor Sevilla que se ha visto en mucho tiempo.

Y aunque estamos hablando de un tiempo largo y glorioso en el que el Sevilla se ha dedicado a llevar plata a su sala de trofeos, lo de anoche en Old Trafford no tiene parangón. Por el sitio y el peso de un rival legendario, el recital de ambición y de fútbol ofrecido por el Sevilla ha sido de una repercusión extraordinaria. Todo fue casi desde el tañido inicial, con N'Zonzi sobrenatural ocupando una superficie de terreno inconmensurable mientras Banega ponía la pausa y el fútbol.

Ya al descanso pudo irse el Sevilla con ventaja a camerinos, pero Muriel no tenía su noche. Se había adueñado del balón el equipo sevillano hasta tal punto que el United daba una imagen que a veces parecía ridícula. Era un equipo de fútbol contra una banda de rústicos que rara vez daban dos pases seguidos. Rico salvaba una ocasión clara de Fellaini, la máxima expresión de la rusticidad made in Mourinho, y la sensación cada vez más nítida es que el Sevilla iría a cuartos.

Tomó Montella la sublime decisión de quitar a Muriel en beneficio de Ben Yedder y mano de santo. A los dos minutos batía a De Gea y cuatro minutos después, doblete. A un cuarto de hora del final estaba en cuartos el Sevilla. Cuartos de Champions League, casi nada. Una pica no en Flandes sino en Old Trafford, que tiene más mérito aunque este United tenga más pasado que presente. Enhorabuena al Sevilla y a su gente por un triunfo tan merecido como difícil y brillante.