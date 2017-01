Qué pronto se agotan los discursos en el Betis

Decepción archirrepetida por culpa de un equipo incapaz de dar dos satisfacciones seguidas a su numerosa y fiel clientela. La imagen del Betis ante una nulidad como el Sporting no es admisible, pues aun reconociendo el bajo nivel de su plantel hay que exigirle a esa tropa un mínimo de actitud. Ya que de aptitud andan cortitos con agua de seltz, una pizca de actitud es lo menos que hay que exigirle a un grupo de profesionales.

Tras el Betis-Sporting me zampé una entrevista de Jorge Valdano a su tocayo Sampaoli y de tan enriquecedor diálogo me quedo con algo en lo que siempre he creído. Coincido con el técnico del Sevilla en que el fútbol es, sobre todo, un estado de ánimo. Le preguntaba Valdano qué es más importante, si el estado físico o el de ánimo. Sampaoli no dudó al afirmar que un estado anímico alto es capaz de neutralizar un nivel físico precario, de ahí la importancia del discurso.

Veía esa entrevista con la mala impresión que había dado el Betis todavía fresca y me pregunté si el estado anímico del equipo es de recibo o no. Y como el estado anímico entra de lleno en la parcela del conductor de grupo, a ver si es que el Betis debe fichar al entrenador por semanas y no por cursos. Qué pronto se agotan los discursos de los muchos entrenadores que han pasado por el Betis y esto no es de ahora, pues el desfile interminable de técnicos viene de largo, de muy largo.

Estado de ánimo aparte, ¿por qué Víctor se empecina con lo de los tres centrales ante un rival que apenas sale de su campo? Haber adelantado a Donk y acercar a Ceballos a la pareja de delanteros ¿no habría sido más provechoso? Tampoco sería malo no alinear a futbolistas que no dan el mínimo para jugar en esta Liga, pues ve uno a Zozulia, no sólo él, y parece incomprensible que vista de verde, blanco y verde. En fin que no sólo de estado de ánimo vive el hombre...