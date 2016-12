¿Se puede saber cuál es la alternativa?

Galopan y cortan el viento los días camino a ese 30-D tan importante en la vida del Betis. La cuestión es si continúan al mando de la nave los que están o los que estuvieron y que tan nefasto resultan en su recuerdo. Y en esta vorágine brillan nauseabundamente algunos posicionamientos, pues repulsivo resulta que quede alguien que le dé opciones a los que dejaron al Real Betis Balompié en la más absoluta de las miserias.

Aunque quizá me esté pasando de listo y no sean esos que en tan mala hora estuvieron los caballos blancos que promocionan desde los argumentos más increíbles. Está claro que la gestión del dúo que forman Haro y López Catalán no ha sido la deseable en el plano deportivo aun cuando falte más de la mitad para el balance final. Los manijeros deportivos no puede decirse que hayan acertado, pero emparejarlo con aspectos como el de dignificar el estadio no se comprende.

Se defecan unos argumentos tales como el que se ha antepuesto el Gol Sur, el fútbol sala y el baloncesto al fútbol y eso no es cierto. Lo cierto es que el Gol Sur va alzándose y el primer equipo no acaba de funcionar, pero nada tiene que ver un aspecto con el otro. Por ejemplo, cinco meses después de inaugurarse el semiestadio, el equipo se fue a Segunda y nadie culpó del descenso a la magnífica obra que emprendió y no acabó Lopera, absolutamente nadie.

No veo a Ángel Haro ni a su compañero como serias amenazas al cartel de don Santiago Bernabéu, pero hora sería de que todos los que los tiran por tierra tuviesen la gallardía de dar el nombre de la alternativa. Y como no dan nombre alguno bajo el eslogan de que otro Betis sí es posible convendría conocerse quién lideraría ese cambio. Desde luego si los candidatos son los que fueron, ¿en qué cabeza cabe que estén legitimados para emprender tan deseado cambio?