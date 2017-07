De cómo pueden doler los éxitos del sucesor

Desde que viví los entrebastidores del fútbol pude darme cuenta de algo que en un principio me costaba trabajo creer. De siempre creí que el aficionado de un equipo jamás podría querer que a ese equipo le fuera mal, pero pude comprobar que la cosa no era tan fácil y que había personas que, siendo hinchas furibundos, no disfrutaban de los triunfos de su equipo del alma. ¿Y por qué tan extraño comportamiento? Pues la cosa era muy simple.

¿Cuál es dicha simpleza? La de que ya el susodicho sufridor no tomaba parte de las decisiones en el club que él había dirigido o contribuido a dirigir anteriormente. Ejemplos a manojitos y seguro que todos habrán vivido casos de ex directivos que sienten celos por los triunfos del sucesor, de entrenadores que sienten como puñaladas los éxitos del equipo en que fue cesado, incluso he visto cómo futbolistas no se alegraban del triunfo del equipo ese día en que ellos fueron suplentes.

No debería ser así, claro que no, pero es tan real como la vida misma que el que estuvo vea con malos ojos la gestión del que está. Por supuesto que hay excepciones y que un servidor de Dios y de usted ha conocido a bastantes personas que siempre fueron leales a sus creencias y a los que no les dolieron prendas para disfrutar del éxito de su equipo aun en su ausencia de cargo decisorio. Caballeros que no comprendían el alegrón del mal de algo tan querido conocí a varios, no muchos.

¿Y a qué viene todo esto?, puede preguntarse el lector que se haya echado a los ojos estos papeles. ¿Que a qué viene esta masturbación mental? Pues a nada, la verdad es que no sé por qué se me ocurren estas cosas. Quizá sea porque en este sábado de tregua térmica no se me haya venido a la sesera otro tema con el que ocupar este rinconcito del periódico. Qué cosas se me ocurren, por Dios, que un bético vaya a querer que pierda el Betis o un sevillista el Sevilla, venga ya...