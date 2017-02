De cuando lo raro rompe en normal

Después de lo que pasó en la entrega de los Oscar con el donde dije Diego de Warren Beatty y Faye Dunaway, puede ocurrir cualquier cosa, incluso que la autodenominada primera democracia del mundo se equivoque en las urnas. Esperpento a la enésima potencia que deja bien a las claras que esto no es lo que era y que lo extraordinario está a punto de convertirse en normal. Debe ser tremendo que subas al escenario y que te digan que te apartes, que el premio es para otro. Ya no puede uno fiarse de nada ni de nadie y ni siquiera tiene validez alguna el manido "Santa Rita, Santa Rita, lo que se da no se quita". Que me imagino al inefable Donald Trump solazándose, para envidia del mundo mundial, en el regazo de la gran Melania, viendo cómo toda esa tropa que tanto intenta ridiculizarlo hacía urbi et orbi el ridículo más espantoso jamás imaginado.