Un rato a pie firme y no se despega uno

Fue en O'Donnell como pudo ser en Feria, Trajano o San Jacinto. Me encontré a un conocido, pegamos la hebra a pie firme y aunque no alargamos demasiado la charla, resulta que cuando le pegamos el pase de la firma no podía moverme. Estaba pegado al pavimento de calle O'Donnell, pero lo mismo me podía haber pasado en San Pablo, Pagés del Corro o Asunción, pues la cochambre que dejó a su paso la Cabalgata se extiende a todo su itinerario. Pasa todos los años, pero en éste da la impresión de que la pegajosa suciedad que dejó el diluvio de caramelos, gominolas, demás parientes y afectos ha sido imbatible. No se deja erradicar y algo de culpa debe tener, creo, la inefectividad de los servicios de limpieza, y eso que en esta edición Baltasar provenía de la más alta instancia municipal. Ya le digo, un ratito que se queda uno a pie firme y cuesta trabajo volver a caminar.