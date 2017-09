En el retorno de Mel, un enemigo íntimo

Momento ideal para quitarse de encima el mal sabor de la última cita. La derrota de Villarreal se quedará en nada si esta tarde logra el Betis hacer buena la filosofía de juego de Setién con la guinda de un triunfo. Será en la tarde del retorno de Pepe Mel a Heliópolis, pero al banquillo visitante. ¿Morbo añadido? No tiene por qué, pues el madrileño es un bético más con la peculiaridad de que hoy no es el triunfo del Betis su meta.

La semana ha estado muy entretenida en torno al dichoso error de Adán que le dio alas al Villarreal. Y en el avant match, Setién apenas ha salido de esa cuestión en la conferencia de prensa. Lógicamente, el buen técnico montañés trató de quitarle hierro al lance por el procedimiento de poner de contrapeso la excepcional jugada del gol de León en compañía del pelotazo de Adán que no aprovechó Tello. Pero agua pasada no mueve molino y lo que ahora importa es lo de hoy.

Y lo de hoy es la posibilidad de aumentar esa renta de tres puntos en tres partidos ante un Deportivo que ofrece unos números inferiores, pero que cuenta con gente muy importante, sobre todo en ataque. El rumano Andone, el gallego Lucas Pérez y el asturiano Adrián son delanteros de calidad y recorrido contrastados, gente a vigilar con celo. Seguramente, los tres no van a coincidir en cancha, pero los dos primeros tienen el gol entre ceja y ceja mientras que Adrián tiene imaginación.

¿Debutará Boudebouz? Si las cosas van bien es más que probable que encuentre minutos para ir tomándole el pulso a la competición. Un aliciente más, aunque no parece que Heliópolis necesite atractivos puntuales para presentar un gran aspecto. Si algo no falla jamás en el Betis es su afición, que, además, este curso está engolosinada con la filosofía de juego de Setién. Ojalá los resultados, esa verdad del fútbol, no impidan que esa forma de pensar llegue a la práctica por el bien del Betis.