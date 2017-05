De sabios es no tener que rectificar tanto

Rectificar es de sabios, cierto es, pero más sabiduría demuestra quien no se ve obligado a rectificar. También aquellos que no han de volverse atrás tanto como han de rectificar los que manejan la barca verde, blanca y verde del, por siempre y para siempre, Real Betis Balompié. Ha dicho Ángel Haro lo que todos sabíamos desde la noche del lunes, que lo de Leganés, Le-ga-nés, fue una vergüenza, una indignidad en la que se pisoteó el escudo.

Y la verdad es que no sé cuántas veces habré visto pisotear ese escudo desde que empecé a usar la razón. Innumerables las veces en que fue mancillado tanto en los despachos como en la yerba, por lo que decir que ya está bien de martirizar al bético suena tan repetitivo que ya no sabe uno qué argumentar. Pero no es hora de adentrarse en el túnel del tiempo sino de coger a este toro avieso por los cuernos, poner pies en pared y situar en su sitio a todos los responsables del engendro.

No puedo creer que los futbolistas que deberían defender ese escudo sean tan ineptos como para dar la imagen que han venido dando en tan sonrojante temporada. Adán ha dicho que toda esa vergüenza de Butarque se gestó por falta de actitud y eso es inadmisible y de doble carta de libertad... por si se les pierde una. Y no sé cuál es el papel que representa Víctor Sánchez del Amo en todo esto, ya que el esperpento en un pueblo de Madrid no fue más que un revival archivisto.

Y en este examen no debería faltar la autocrítica de los que mandan. Porque es que si los futbolistas han prevaricado será porque desde arriba no les llega el mensaje adecuado que impida que el escudo se pisotee de la ignominiosa manera que está siendo pisoteado a lo largo de un curso que empezó esperanzador y que discurre entre rectificaciones, silencios que no vienen a cuento y actitudes pusilánimes y timoratas para solaz de la astifina tropa de francotiradores.