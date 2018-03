La selección, ante otra prueba del nueve

Nuevamente, un partido amistoso que de amistoso sólo tiene el nombre; quizás, ni siquiera el nombre lleva este España-Argentina de hoy en el Metropolitano. Tras la dura prueba del viernes en Düsseldorf, la de esta noche es frente a otro igual, otro campeón del mundo que va a ponernos ante otra especie de prueba del nueve con vistas al Mundial de Rusia, a la que aguardamos con la confianza que desprende nuestra selección.

Ocurre que esta vez aguarda Messi al otro lado del campo y eso son palabras mayores. Dicen que sólo estará durante una parte del choque, pues andan en la tarea de guardarlo para los inminentes compromisos de su equipo. Pero es que en un santiamén te forma un desaguisado de incalculables consecuencias, ya que no se recuerda algo parecido desde que el fútbol echó a andar allá en tierras británicas. Pero ya una vez España supo ganarle a Argentina con Messi en cancha.

Fue en el Vicente Calderón cuando los fastos del Centenario de la Federación Española, pero agua pasada no mueve molino y lo de esta noche, con todos los futbolistas haciendo méritos para un lugar al sol del Mundial, parece ciertamente distinto. Por ejemplo, en el equipo español se ha desatado una batalla feroz por figurar en la nómina de arietes. Rodrigo se ha abierto paso a machetazos, Diego Costa es un fijo, como lo parecía Morata, y ahí anda también Iago Aspas.

Sobrará uno y eso ha abierto una gran competencia entre los aspirantes, aunque sigue el equipo con una asignatura pendiente, la de que el fútbol que crea no cristaliza en ocasiones de gol. Ante Alemania, Ter Stegen, aparte el gol de Rodrigo, sólo tuvo que hacer una parada y eso preocupa. No obstante, las sensaciones que emite el equipo no pueden ser mejores. Hoy toca revalidarlas ante un rival tan de alto standing como esta Argentina de Messi y de Sampaoli.