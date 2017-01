Mientras no sepa el Betis de quién es...

Rsulta complicado que este Betis, por siempre y para siempre Real Betis Balompié tenga los años que tenga, funcione a gusto de los béticos. El entorno que le rodea, y no me refiero a ese entorno que maliciosamente propaga tanto el tonto útil como el que no quiere el bien para el entrañable club de las trece barras con corona, no es el más adecuado para que la cosa funcione pues son muchos los que quieren tomarlo y arrojar a los que están.

Mientras tanto, los que están duermen con un solo ojo y con más inquietud que un conejo, no vaya a ser que la cosa dé un vuelco a favor de los que, en mala hora, estuvieron. O sea que mientras el Real Betis Balompié viva en esta duermevela y no sepa a quién pertenece, el club no tendrá el caldo de cultivo adecuado para que el futbolista rinda y satisfaga a su clientela. Para eso conviene que la situación judicial acabe y el club pueda vivir como viven los que con él compiten.

Y así pasan los días, los meses y los años para que el Betis vivaquee en una especie de nebulosa con cara de sinvivir. Paralelamente, ladridos y discursos gemelos clamando por una exigencia y un veneno que no más parece que los que están no supieran que la autoexigencia es una condición indispensable para no perecer en el intento. Discursos como ensayados y que sólo tienen un común denominador, el de criticar cuanto se le ocurre ordenar al tándem Haro-Catalán.

Además, trufados con insultos no sólo en las cloacas asociales sino con firmas desde los más variados muladares. Y me imagino que tal estado de cosas finalizará cuando el sufrido Real Betis Balompié sepa de quién es. Hasta que eso ocurra, leña al mono que es barato, muy barato, y si hay que endiñarle a un recién llegado se le endiña y punto en boca. A mí no me gusta cómo juega el Betis, cómo va a gustarme, pero la crítica como norma me parece de todo punto inaceptable.