Ni siquiera en ciclismo mejoramos

Preocupante a más no poder el bajonazo que ha pegado Sevilla en el concierto continental. La duda es que no se sabe si esa caída del cuarto puesto al decimocuarto da pie a descenso o sólo a promoción. Los expertos en la materia coinciden en culpar al gobierno municipal de un barquinazo que preocupa una barbaridad, pues lo cierto es que no sé si habrá vida en esa posición tan desairada cuando nos las prometíamos tan felices. Y ese batacazo ¿cómo se llama? Pues se trata, ni más ni menos, de cómo Sevilla ha perdido jerarquía en el uso de esa panacea que era el uso de la bicicleta para moverse por la ciudad. Topografía plana, un carril bici kilométrico y que nos salió por un riñón, pero al cabo del tiempo vemos consternados que se ha perdido predicamento en la materia y que nada es como fue. Pena que en tema ciclista vayamos al nivel de todo lo demás, o de casi todo.