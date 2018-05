La solución del Sevilla la tiene en casa

Ocurrió en el transcurso de una conversación entre amigos y en ella se me hizo la luz. ¿Es tan mediocre Óscar Arias para que su primera programación resultase fallida? No puede ser que un hombre que gozó siempre de la confianza de Monchi fuese tan desmañado como se ha hecho ver con su fulminante cese. ¿Entonces qué ha podido pasar para que las cosas no salieran como era debido? Y ese amigo, iniciado en la cosa, dio en la tecla.

En el Sevilla es tan alargada la sombra que proyecta Monchi que ay del que le suceda. El de la Isla de León se ha convertido en elemento imprescindible de la entidad y nada de lo que ocurra tras él puede ser igual. Demasiado taxativo eso de que nada podrá ser igual, por lo que convendría matizar conceptos y aclarar que nada será igual si la cuña siguiente no es de la misma madera. ¿Y dónde esa madera que sirva para que el Sevilla no abandone la ruta de los grandes éxitos?

Pues creo, dilecto lector que anda por estos entrelineados, que esa madera idéntica a la de Monchi la tiene el club en sus entrañas. Se habla de nombres muy llamativos pero que, como le ocurrió al atractivo Montella, no saben del Sevilla ni de lo que significa. La experiencia italiana, por cierto, debería estar desechada por un largo tiempo en las oficinas de Dato. Ha sido tremendo el paso del napolitano y recaer en algo similar podría tener consecuencias funestas.

Creo que la dupla que formasen Joaquín Caparrós y Pablo Blanco no estaría mal. Son sevillistas, conocen cada rincón de la casa y no tienen por qué saber menos que Monchi. Al menos, el Sevilla podría presumir de cantera y no como ahora. El vestuario es una Torre de Babel donde no hay sitio para los canteranos, lo que redunda en perjuicio de esos chavales, desmotivados por no tener cabida en el primer equipo. Caparrós y Blanco podría ser la solución. Vamos, digo yo.