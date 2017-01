El tenis dejó a mucha gente en casa

Parecía mentira, pero se notaba que el Nadal-Federer de ayer en Melbourne había dejado mucha gente en sus casas. En la habitual caminata matinal que uno hace como profilaxis contra el colesterol y el sobrepeso me crucé con menos gente, bastante menos, que en un domingo cualquiera. No es que llegase a la desertización que provoca el fútbol y que antañazo sólo conseguía El Cordobés cuando se le televisaba, pero se notaba que el partido entre esas dos leyendas resurgidas del olvido tenía tirón. Y hasta las nutridas colas que se agolpan ante la Catedral y el Alcázar parecían más desnutridas de lo habitual. Con la vuelta a la élite de los dos tenistas más importantes de la contemporaneidad conseguía el tenis un alto porcentaje de despoblación callejera. Y es que ni siquiera en estos días pasados de frío insufrible me crucé con tan pocas personas por las calles.