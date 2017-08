De Cuando el 'turf' se viene a la playa

Manda el calendario de mareas y la de esta tarde es idónea para la celebración de ese espectáculo único que es el de ver cómo corren los caballos desde Bajo Guía a Las Piletas a través de la playa de La Calzada. Tiene mucho de ensoñación ver los caballos galopar por la orilla izquierda del Río Grande según se convierte en mar océana. Se entornan los ojos en el contraluz más hermoso de la Tierra y se sueña más que se ve lo onírico en estado puro. Hoy, mañana y pasado, el turf se instala en la playa de Sanlúcar de Barrameda para desarrollar su primera fase. Datan de 1845, por lo que son las carreras más antiguas de cuantas se celebran en España. Si no las conoce, no se las pierda porque resulta espectáculo inigualable por cuanto representa su escenario en una imagen, con Doñana al fondo, que no parece real. Caballos en Sanlúcar, un sueño hecho realidad.