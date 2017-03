Un universo riquísimo en tonterías

Mediante la fiebre populista que pretende invadirnos, hay que ver la cantidad de susceptibles que van aflorando. Son como las setas después de un chaparrón, que surgen por generación espontánea en cantidades tales que hacen que el bosque se ponga hasta la corcha de aficionados a la micología. Lo último ha sido denunciar a la Centuria porque molesta con sus ensayos. Tiene bemoles rozar siguiera la integridad de lo más macareno que existe, la guardia pretoriana que Poncio Pilatos saca cada Madrugada y que no puede dejar cabo suelto alguno, de ahí los concienzudos ensayos de la tropa ahora de Pepe Hidalgo. Dicen que si los tontos volaran no habría un resquicio por el que ver el sol y no cabe mayor tontería que sentirse molesto por la Centuria macarena en el corazón de la Macarena. A ver para cuándo la próxima tontería; no creo que tarde.