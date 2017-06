Esto va tocando a su fin, afortunadamente

Quien avisa no es traidor, la experiencia no es sólo una ciencia que se domina cuando apenas sirve para algo, refranes varios del rico refranero español y que pueden servir, de hecho sirven, como introducción a este córner de hoy, vísperas de mucho. Simplemente me lo veía venir y así ha sido en esta absurda campaña electoral torpemente promovida por un bético que estaba en el barco que ahora quiere abordar sin venir a cuento.

Lo presentía y así ha sido. En esta guerra civil que vive el Betis, una lucha electoral no sólo era inoportuna sino que serviría para que las heridas se abriesen más de lo que ya estaban. No vamos a hablar de más muertos en las cunetas porque eso sería dramatizar más de la cuenta, pero sí que con el virulento cainismo que se vive la atmósfera podría hacerse irrespirable. Y así está siendo, con descalificaciones por una parte y con salidas hilarantes de la otra, un descalzaperros.

Afortunadamente, ya se pleitea por poco, pues el absurdo plebiscito está ahí mismo. Hubiera sido un mes tirado a la basura si no fuese porque una de las partes ha delegado en un personaje que no entiende de chismorreos. Ha sido una suerte que Lorenzo Serra haya hecho oídos sordos a cuantas simplezas y estupideces se han vertido para no dejar un solo día, una sola hora ni un solo minuto en hacer la labor para la que fue llamado y a la que acudió de palo a palo.

Ha sido bueno que la inoportuna batalla electoral haya ido por una frecuencia y por otra la tarea de hacer un equipo que pueda igualar en la yerba lo que se hace en los despachos. Mientras los ladridos que a nada conducen sonaban cada vez más cerca, un bético ha dado el callo a diario. Así las cosas, el cainismo exacerbado no ha servido más que para alimento de orates, malintencionados, estúpidos, cretinos, intrusos y demás gente de mal vivir. Esto toca a su fin, qué bien.