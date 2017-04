El velador, la letra y el espíritu

Habitualmente, de toda la vida era moneda corriente la forma de aplicación de la norma. Se recalca que al amigo se le da el culo, al enemigo por el culo y al indiferente la legalidad vigente. Y me pregunto si es que en el tiempo que la confitería La Campana lleva en la Campana no ha habido ocasión de estrechar unos lazos que irían en beneficio de la marca Sevilla. Comprendo que se quiera vallar el campo de tanto velador como ha invadido las zonas peatonales y que haya normas de obligado cumplimiento, pero toda norma conlleva letra y espíritu. Y el espíritu, se ponga como se ponga la autoridad, aconseja que la confitería siga vendiendo torrijas al aire libre. No es lo mismo el centenario y señero establecimiento de esquina a Sierpes que los estridentes de aluvión que han ido surgiendo como setas tras la lluvia en esa colonización a que nos somete el velador.