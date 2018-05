A ver si el Cádiz maquilla el panorama

Sólo queda la opción del Cádiz para maquillar la goleada que Madrid nos propina. Cinco equipos de la comunidad madrileña frente a Betis y Sevilla tan sólo... con permiso de lo que el Cádiz sea capaz de dar de sí. El fútbol andaluz, que llegó a tener en varias ocasiones cinco representantes en Primera División ve cómo Madrid le da sopas con honda, mientras que también la recibe del País Vasco, de Cataluña y de Valencia.

Afortunadamente, el fútbol según Sevilla mantiene el pabellón andaluz a cierta altura, pero muy alejado de lo que fue en otros cursos. Por cierto que en este próximo ejercicio va a darse la mayor concentración de equipos sin pasado en la División de Honor. El ascenso del Huesca propicia que otra ciudad se incorpore a la nómina de ciudades que han tenido o tienen representante en Primera, pero si se repasa el total de participantes se comprueba el insólito cartel del curso venidero.

El Éibar salió como el mejor de los vascos y eso también da idea de cómo abundan localidades con poco pedigrí futbolero. Junto a los de Ipurúa, Leganés, Getafe, Girona, Levante, Rayo, el recién llegado Huesca, incluso ese meritorio Villarreal obra del gran Fernando Roig y que es el equipo de una localidad que con la totalidad de sus habitantes no lograría poner el no hay billetes en las taquillas del antiguo Madrigal. Y no incluyo al Alavés porque de él salieron Ciriaco y Quincoces.

Cinco equipos aporta Madrid, cuatro las Vascongadas, tres Cataluña y Valencia y sólo dos Andalucía, a la que sólo salva Sevilla a la espera de que el Cádiz dé la campanada. El batacazo estrepitoso de un Málaga que batió todos los récords negativos habidos y por haber ha sido la nota más desagradable del curso recién acabado y como al jeque no lo corran a gorrazos para expulsarlo de Martiricos, quién sabe cuál será su fondo. A ver si el Cádiz maquilla la cosa, que vaya cómo es.