¿Será verdad lo del cambio climático?

Debe ser esto uno de los daños colaterales del tan cacareado cambio climático, si no qué puñetas va a ser susodicho cambio si para salir de casa hay que ir abrigado en pleno mes de junio. A la primavera le queda un par de telediarios y ni por asomo ha mostrado el verano la patita, conque habrá que darle la razón a los que nos llevan alarmando años ha sobre la venida del cambio climático. Avanza junio y las piscinas siguen desiertas, los bañadores en el reino de la naftalina y las boticas haciendo caja con la venta de frenadoles de toda laya. Hay quien se frota las manos ante la posibilidad de no abusar del hitachi y de que se prodiguen las noches de sueño sin la amenaza terrorífica de una barrera del insomnio que tan familiar es por estos andurriales. Debe ser efecto del cambio climático, qué va a ser si no, pero lo cierto es que empieza a echarse de menos un piscinazo.