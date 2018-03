El Metro debe ser subterráneo

Pese a sus indudables virtudes, el Metrocentro, como se conoce a la línea de tranvía que actualmente discurre entre la Plaza Nueva y San Bernardo, es un medio de transporte con importantes carencias. Una de las más importantes es su vulnerabilidad, que hace que su servicio se interrumpa con más frecuencia de lo deseado. No nos referimos sólo a estas fechas de Semana Santa en las que, debido al montaje, uso y desmontaje de la carrera oficial, la línea se limita al Archivo de Indias, con el consiguiente perjuicio para los usuarios, especialmente los que tienen problemas de movilidad; sino también a otras muchas jornadas en las que por los más diversos motivos (manifestaciones, exceso de peatones en la Avenida de la Constitución, cuestiones técnicas, etcétera) este medio de transporte tiene que limitar o suspender su servicio. El alcalde Espadas tiene entre sus objetivos del actual mandato iniciar la ampliación de la línea del tranvía desde San Bernardo hasta Santa Justa, lo cual nos parece acertado e incluso deseable, pero eso no debe hacernos olvidar que la gran aspiración de Sevilla es contar con una red de Metro lo más amplia posible. Todo lo demás, como el tranvía, es bienvenido y ayuda a una movilidad más ágil, pero no debe suponer distracciones en la consecución de dicha red de Metro, que como bien han hecho constar la mayoría los miembros del II Foro de Ingeniería y Ciudad, celebrado en Sevilla esta semana pasada, debe ser subterráneo para que cumpla con su misión de dotar a Sevilla de un transporte rápido y eficiente.

Tras superar la prueba más difícil, la de conseguir aunar la voluntad política de la Junta, el Ayuntamiento y el Gobierno para ampliar el Metro, ahora se corre el peligro de que, para ahorrar costes, se desvirtúe el proyecto inicial con la intención de ampliar los tramos en superficie del mismo. Ante esto, la respuesta de la ciudad debe ser unánime y admitir sólo un Metro subterráneo que solucione de verdad los problemas de movilidad.