Unos PGE insuficientes para Sevilla

Los Presupuestos Generales del Estado son absolutamente insuficientes para Sevilla y no cumplen mínimamente con las demandas de la ciudad y su provincia, que año tras año se ven marginadas en las cuentas anuales del Estado. La infraestructura que se lleva una mayor cantidad de dinero es la autovía de circunvalación SE-40, una obra absolutamente necesaria para la movilidad en el área metropolitana sevillana, cuya construcción se está eternizando. En concreto, el Gobierno dedicará en 2017 la cantidad de 67,2 millones de euros a dicha vía de circulación, especialmente a los tramos Almensilla-Espartinas y Coria-Almensilla. Sin embargo, se observa con preocupación que el Ejecutivo no contempla hasta 2020 un desembolso significativo de dinero para acometer la construcción de los túneles que harían efectivo el tramo Dos Hermanas-Coria. Sin estos dos pasos subterráneos bajo el Guadalquivir, la SE-40 es una infraestructura absolutamente coja, por lo que no se entiende la demora del Gobierno en iniciar su construcción. Madrid no parece comprender los cada vez más acuciantes problemas de tráfico que sufre la llamada Gran Sevilla.

Al tercer carril de la A-49, fundamental para superar el cuello de botella que se crea en la salida en dirección a Huelva -especialmente, aunque no sólo, en los meses de verano- los Presupuestos Generales dedican 2,8 millones al carril Gines-Bormujos/Sanlúcar-Benacazón, pero para los tramos Benacazón-Huévar y Huévar-Chucena la inversión apenas llega a 780.000 euros. Mejor parada sale la construcción del desdoble de la N-IV, en su tramo Dos Hermanas-Los Palacios -un compromiso del Gobierno antes de las generales-, que captan 13,2 millones de euros.

Especialmente llamativa resulta la ausencia de fondos para la ampliación y mejora de los principales museos de la ciudad, que siguen siendo el patito feo del Ministerio de Cultura. La esperadísima ampliación del Museo de Bellas Artes por el Palacio de Monsalves, uno de los proyectos más solicitados por Sevilla, no recibe un año más ni un solo euro pese a ser una una pinacoteca de primer nivel y de las mejores de Europa en fondos barrocos. Y el proyecto de renovación del Museo de Arqueología apenas capta 350.000 euros, algo más que los apenas 17.000 destinados al Alcázar de Carmona.

El Ministerio del Interior invertirá sólo 355.000 euros en obras, sin que en ningún momento salga a relucir la construcción de la comisaría del Polígono Sur anunciada a bombo y platillo por el ministro Zoido.