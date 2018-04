Sevilla, capital del turismo

Durante los días de Feria, Sevilla ha recibido una muy nueva noticia: la ciudad acogerá del 2 al 4 abril de 2019 la cumbre mundial de World Travel & Tourism Council (WTTC), una organización privada que agrupa a los líderes de la industria global de viajes y turismo. No es un acontecimiento cualquiera, ya que para muchos la WTTC es la cita anual más sobresaliente de un sector que, a la vista está, es de vital importancia para la economía sevillana y andaluza. Más allá de los discursos y de los deseos, el turismo, hoy por hoy, es fundamental para la limitada economía de nuestra ciudad, más desde el final de la burbuja inmobiliaria o de la profunda crisis en la que está sumido el que antaño fue el buque insignia de economía hispalense, Abengoa (y ahora también el proyecto de A400M, el último sueño industrial de Sevilla).

Por tanto, cualquier buena noticia que beneficie a este sector en la ciudad debe ser motivo de satisfacción para todos, lo cual no significa que, como a veces se ha pretendido, se pongan los intereses de esta industria por encima de los intereses del conjunto de los ciudadanos. El gran reto que tienen a partir de ahora las administraciones públicas y el sector es hacer compatible un turismo de calidad con una ciudad que no se convierta en un parque temático y en el que el derecho de los sevillanos a cosas tan variadas como el descanso o el disfrute de sus espacios más queridos y cotidianos esté garantizado. Sevilla no debe perder el alma en el altar del turismo, entre otras cosas porque esto, paradójicamente, le haría perder interés para un sector que valora -al mismo tiempo que puede corromper- la autenticidad de los lugares.

Aparte, habría que iniciar un serio debate sobre si estamos avanzando peligrosamente hacia un monocultivo económico que nos convierte en rehenes de un mercado que, como muchos, sufre continuos vaivenes.