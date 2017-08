Unidad de verdad, no sólo de palabra

Es sin duda una de las palabras que más se han oído desde la ya triste fecha del jueves 17. Unidad. Es de obligada pronunciación. Se reclama, se defiende, se impone. Frente al terror, hay que responder con unidad. Sólo faltaría que la sociedad anduviese dividida, como si no tuviese bastante con reponerse del impacto que le han provocado los terribles hechos ocurridos estos días atrás en Barcelona y Cambrils. Sería entonces el éxito total, absoluto, de quienes con métodos sanguinarios pretenden acabar con lo que hemos alcanzado y obtenido ejerciendo la libertad, desde la convivencia y en paz. La primera respuesta de esa sociedad civil no ha dejado dudas: sin fisuras, ha plantado cara a los asesinos, a los que ha espetado que no les tiene miedo. Pero al mismo tiempo también ha mandado un mensaje a las autoridades en un ejercicio de madurez, y es el de que la unidad es el activo más valioso de un país, tanto si se trata de hacer uso de él para avanzar como para hacer frente a una agresión como la del jueves. Los dirigentes políticos también han hecho bandera del término y de la idea de unidad como la viga maestra que sostiene nuestro sistema. Y no puede resentirse en ningún momento. Si lo hiciera sería letal, pues estaríamos regalándole a los secuaces del terror lo que buscan con sus matanzas indiscriminadas: nuestra debilidad, caer sojuzgados bajo su tiranía. Así que mucho más allá de la palabra y su reclamo, lo que verdaderamente importa es su obligado cumplimiento, su ejercicio permanente, la demostración diaria de que es real y no sólo un deseo. Porque si queda en mera retórica, si únicamente sale a relucir como petición en días trágicos como los que se han vivido, será como mucho útil para titulares de prensa y poco más. Por eso, hay que felicitarse por la unidad exhibida el viernes en la Plaza de Cataluña, con el Rey, el presidente del Gobierno y el de la Generalitat encabezando a miles de ciudadanos. Ahora, nuestros dirigentes están obligados a hacer que esa unidad sea efectiva y no sólo una estampa.