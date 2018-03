El desafío catalán se enquista

Lejos de despejar el horizonte, la renuncia del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont -y candidato más votado de las opciones independentistas- a ser candidato a ocupar el cargo del que fue destituido por rebelarse contra el Estado -pese a que él era el primer representante de éste en Cataluña- en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución alargará aún más el proceso para que las instituciones autonómicas recuperen la normalidad. Retirar "provisionalmente" su candidatura vino unida a la propuesta de investir a Jordi Sànchez, ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana y diputado en prisión provisional por orden del Tribunal Supremo, lo que supone un paso más del independentismo por elevar la tensión y enquistarse en el conflicto. Porque proponer a Sànchez -como a cualquiera de los otros presos- es continuar la senda del desafío al Estado, buscar más confrontación con sus distintos poderes, singularmente el Ejecutivo y el Judicial. Sànchez logró ayer superar las reticencias iniciales de ERC, pero contará con la abstención de la CUP, lo que hace inviable su investidura si no renuncian al acta los dos diputados fugados de la Justicia, que además debe autorizarla. Enquistar el problema catalán perjudicará a España y, sobre todo, a Cataluña. Por ello, para tratar de lograr que el efecto en la economía y en la gobernanza de la nación sea el mínimo posible, los partidos constitucionalistas deberían dar un paso al frente y mediante el diálogo y el pacto emprender las reformas pendientes que están paralizadas en esta legislatura, abordando asuntos como la educación, las pensiones o los presupuestos, por citar tres urgentes. España no puede permitirse que el desafío catalán la paralice y las fuerzas que defienden el orden constitucional deben hacer lo posible por encapsular la cuestión catalana mientras dure este limbo, para que no contamine al resto del país. El partido que gobierna, el PP, debe tomar la iniciativa. Porque los problemas no se resuelven solos por norma.