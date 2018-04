Mucho dinero para carreteras, poco para museos

Los Presupuestos Generales del Estado de 2018 concentran el esfuerzo inversor, en lo que a la provincia de Sevilla se refiere, en los principales proyectos de infraestructuras viarias que están en construcción en la actualidad: SE-40, el tercer carril de la A-49 (autovía a Huelva) y el desdoble de la A-4 entre Dos Hermanas y los Palacios. Sin embargo, obvia o dedica sumas irrisorias a la ampliación y mejoras de los museos de Bellas Artes y Arqueológico, dos instituciones de gran importancia para la vida cultural y la industria turística de la ciudad. Un año más, el Gobierno central elige la SE-40 como el proyecto estrella de los Presupuestos para Sevilla. No podía de ser de otra forma. Este segundo anillo de circunvalación de Sevilla es una infraestructura fundamental no sólo para la capital, sino para la movilidad en toda su importante área metropolitana y la provincia en general. Entre las numerosas partidas que se dedican a la SE-40 destacan los 29 millones de euros para el tramo Alcalá-Dos Hermanas, que mejorará considerablemente la conexión entre estos importantísimos núcleos urbanos, con gran peso demográfico y económico. También una inversión de 18 millones en el tramo Almensilla-Coria del Río, que indudablemente mejorará las conexiones en el Aljarafe. Sin embargo, una vez más, los Presupuestos dedican pocos fondos a la construcción de los túneles que deben salvar el Guadalquivir para unir Dos Hermanas con Coria, un enlace fundamental y una de las obras más complicadas y costosas de la SE-40. En concreto, se dedican dos millones para el túnel sur y otros dos para el túnel norte, lo que según la Delegación del Gobierno da para el inicio de las obras. Junto a esta apuesta por las redes viarias, hay que reseñar también la completa falta de apoyo del Gobierno central a dos proyectos fundamentales para Sevilla e íntimamente unidos: las obras de los museos de Bellas Artes y Arqueológico. Al primero, una de las pinacotecas más importantes de España, no se le dedica ni un euro, pese a que desde los tiempos en que Carmen Calvo era ministra de Cultura existe un compromiso del Gobierno de ampliarlo por el Palacio de Monsalves. Al Arqueológico apenas se destinan 130.000 euros de inversión, lo cual no da apenas para nada. Los PGE aún deben pasar una tramitación parlamentaria que se presume más que difícil debido a que el Gobierno está en minoría. Así las cosas, el avance de algunos de los principales proyectos de la provincia está pendiente de los acuerdos políticos que se puedan alcanzar en los próximos días, lo cual debería llevar a la reflexión a aquellos que ha decidido bloquear estas cuentas sin haber dado una oportunidad al diálogo.