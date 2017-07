El 155: una herramienta que se creó para usarse

La radicalización que ha sufrido en los últimos días el llamado procés vuelve a poner sobre el tapete de nuestra política el debate de si, llegado el caso, sería conveniente o no aplicar el artículo 155 de la Constitución española. Como se sabe, este artículo, inspirado en la coerción federal alemana, adolece de la ambigüedad que afecta a parte de nuestra Carta Magna, producto -como casi todas- del pacto entre fuerzas e intereses muy diferentes. Los mismos constitucionalistas y políticos no se ponen de acuerdo sobre el alcance de dicho artículo ni en si es conveniente activarlo para impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre. Sin embargo, parece claro que el 155 da poderes al Ejecutivo de España para intervenir el Gobierno de una comunidad autónoma que esté siendo claramente desleal con el conjunto de la nación, siempre que se cumpla con el previo requerimiento al presidente de dicha autonomía y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado.

El artículo 155 es una herramienta que nos ofrece nuestra Carta Magna para impedir con la ley casos de flagrante inconstitucionalidad como el del procés, que vulnera el mismo principio de soberanía sobre el que se asienta la nación española. Por tanto, no tenemos ninguna objeción de que se use si el Gobierno lo hace con sentido de la responsabilidad. Hasta la fecha, el Ejecutivo de Rajoy ha sido más que paciente y mesurado ante la cuestión catalana -demasiado, según algunos-, por lo que nada indica que vaya a hacer un uso desproporcionado del 155.

En las próximas semanas viviremos momentos de gran tensión en Cataluña, cuyo Gobierno se ha puesto claramente en el lado de la ilegalidad. Cualquier herramienta legal que pueda ayudar a frenar el órdago separatista, como es el 155, ha de tenerse en cuenta. No hacerlo es, sencillamente, no tomarse en serio nuestra Constitución.