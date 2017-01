Las verdaderas preocupaciones de los andaluces

Más allá de la intención de voto, que tiene una importancia limitada debido a la lejanía de las próximas elecciones, el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa) nos deja un interesante análisis sobre cuáles son las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos de nuestra comunidad. Como era de esperar, éstas poco tienen que ver con los asuntos que suelen centrar muchos de los esfuerzos de los medios de comunicación y de la clase política, como los problemas identitarios de Cataluña, la crisis del régimen del 78 o la interpretación de nuestra historia, por poner sólo algunos ejemplos de los debates que tanto apasionan a diputados y periodistas. Los problemas que preocupan a los andaluces son mucho más sencillos y se resumen en tres palabras: desempleo (83%), educación (32,7%) y salud (31,7%). Incluso la corrupción, que tanta justificada indignación provoca entre los contribuyentes andaluces, está por detrás de estos tres conceptos con un 28,7%.

Lo que deja claro el Egopa, que realiza el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral, es que los andaluces tienen muy arraigado eso que llaman sentido común. También que cuestiones tan importantes para el Estado del bienestar como el empleo, la escuela y la sanidad, lejos de considerarse como algo seguro e inamovible, siguen siendo la causa de las preocupaciones de los ciudadanos. El Gobierno andaluz y toda la clase política en general deben tomar nota de esta encuesta y empezar a trabajar para cambiar la tendencia. Es evidente que las manifestaciones masivas del sector de la sanidad y el ruido de fondo en la educación no se producen por capricho o aburrimiento. Los ciudadanos están viendo cómo estos servicios básicos, lejos de mejorar y avanzar, han entrado en una dinámica preocupante. Y no siempre es una cuestión de dedicar más dinero, sino de saber gestionar y organizar mejor los recursos ya existentes.

Si según este Egopa, el PSOE ha caído en 3,5 puntos en la intención de voto de los andaluces con respecto al invierno pasado, no se debe a un capricho del electorado, sino a la percepción de que las cosas no están funcionando como deberían. El Ejecutivo andaluz debe empeñarse cuanto antes en solucionar estos problemas, no echando balones fuera ni culpando de los problemas de la educación y la sanidad al juego sucio de la oposición o a los defectos del informe PISA, sino trabajando y centrándose en los problemas que de verdad preocupan a los andaluces.